занимается торговлей уже 10 лет. Последние годы он стоит в ТД «Айна». У него здесь небольшой киоск с разного рода мелочью: соки, жевательные резинки, чипсы. Площадь, которую он занимает, всего 2 метра. Год назад в торговом доме сменился владелец. Теперь «Айна» принадлежит алматинскому предпринимателю. Новый хозяин навел здесь новые порядки и потребовал с инвалида-колясочника деньги за аренду. Маргулан должен каждый месяц платить по 14 000 тенге. За прошлый год у него уже набежало 180 000 тенге. Мужчина надеялся, что ему все-таки вернут прежние льготы, но предприниматель, похоже, не намерен заниматься такой благотворительностью. - 13 января бутик мой опечатали официально, потому что я не оплачиваю аренду. За годы своей работы мне всегда помогали. Всегда шли навстречу, чтобы бесплатно стоять. Пришли новые хозяева, и теперь я должен как все оплачивать, - говорит Маргулан ЖЕТЕСОВ. Как рассказалпояснил, что у Маргулана имеется задолженность - 14000 тенге, которую в Алматы просили погасить, потому что это коммерческая организация и "за каждый квадрат они должны получать доход".