В Актобе убийцу вместо колонии отправили в психбольницу

Это преступление было совершено в Актобе 2 сентября прошлого года. Иллюстративное фото из архива "МГ" Среди ночи молодой мужчина ворвался в чужой дом, увидел, что на полу спит женщина, напал на нее, стал наносить удары кухонным ножом. Женщина скончалась по дороге в больницу, ей было всего 40 лет. Мужчину задержали, а недавно он предстал перед судом. Обвиняемого в убийстве признали невменяемым. - Его отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре, уголовное дело прекратили, преступление он совершил под под воздействием слуховых галлюцинаций, - сообщили в областном суде. Мы дор