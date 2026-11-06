В Актобе убили третью женщину за месяц

Убийство 26-летней женщины произошло 5 ноября вечером в пригороде Актобе - в районе Есет батыр. По данным полицейских, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство". Мужчина водворён в СИЗО. Как выяснилось, подозреваемый является бывшим супругом убитой, ему 31 год. Предварительно установлено, что преступление совершено на почве бытового конфликта между бывшими супругами. Женщина скончалась от удушения.

Отметим, что в Актобе с 12 октября это уже третье убийство молодой женщины. Первое произошло во дворе жилого дома в районе городского суда. Молодая женщина скончалась от ножевых ранений. По подозрению задержан её знакомый - 28-летний житель Атырау.

3 ноября жертвой преступления стала 26-летняя жительница Актобе. Ей бывший сожитель нанес ножевое ранение прямо в здании Дворца бракосочения. Мужчину задержали, двое детей пока находятся в Доме ребенка “Умит”.

Айман КАРИМ