В Актобе умерла 28-летняя роженица

Женщина скончалась на третий день после родов, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова Произошло это в областной больнице, на базе которой создан медицинский кластер. Родительное отделение здесь высокого, третьего уровня. - Умерла моя любимая подруга. При тяжелых родах и сильных отеках ее не принялись кесарить. Решили рожать самостоятельно. Из-за нехватки сил при родах врачи вынуждены были делать разрез и вытаскивать ребенка… через сутки у ребенка