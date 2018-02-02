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Происшествия

В Актобе умерла 28-летняя роженица

Женщина скончалась на третий день после родов, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова Произошло это в областной больнице, на базе которой создан медицинский кластер. Родительное отделение здесь высокого, третьего уровня. - Умерла моя любимая подруга. При тяжелых родах и сильных отеках ее не принялись кесарить. Решили рожать самостоятельно. Из-за нехватки сил при родах врачи вынуждены были делать разрез и вытаскивать ребенка… через сутки у ребенка
gorod
В Актобе умерла 28-летняя роженица
Женщина скончалась на третий день после родов, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова   Произошло это в областной больнице, на базе которой создан медицинский кластер. Родительное отделение здесь высокого, третьего уровня. - Умерла моя любимая подруга. При тяжелых родах и сильных отеках ее не принялись кесарить. Решили рожать самостоятельно. Из-за нехватки сил при родах врачи вынуждены были делать разрез и вытаскивать ребенка… через сутки у ребенка поднялась температура, поменялся цвет кожи, вздулся живот, саму маму пришлось экстренно оперировать. Надрез, который делали во время родов, нагноился. Заражение крови. Она не выдержала, скончалась, - написала о случившемся в соцсети подруга умершей роженицы. - Приносим соболезнования родным и близким девочки, - говорит замруководителя облздрава Светлана Есенаманова. – Мы законодательно не можем разглашать диагноз женщины, но роды были осложненные. Создана комиссия министерства, комиссия облздрава, куда входят независимые эксперты, специалисты медуниверситета, материалы будут переданы в прокуратуру, она примет решение о возбуждении уголовного дела. Мы сняли с должности директора по родовспоможению медицинского кластера и заведующего отделением «Мать и дитя». Светлана Есенаманова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. В этой же областной больнице в ноябре 2016 года умерли две роженицы. У одной осталось 4 детей, у второй - новорожденная девочка. Азамат АКЫЛ

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