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Социум

В Актобе в отношении пропавшей девочки назначены экспертизы

Полицейские Актобе назначили ряд экспертиз в отношении 14-летней девочки, которая 2 дня отсутствовала дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Следователям Фариза БЕКБАЕВА рассказала, будто поссорилась с родителями и поэтому решила уйти из дома. В то время, пока ее объявили в розыск, школьница, по ее же словам, находилась у знакомого. Подробности истории полицейские пока не разглашают. Стражи порядка продолжают расследовать происшествие. - В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна выяснить, нет ли у школьницы телесных повреждений. Кроме того, будем выяснять п
gorod
В Актобе в отношении пропавшей девочки назначены экспертизы
devochka1111
devochka1111
Полицейские Актобе назначили ряд экспертиз в отношении 14-летней девочки, которая 2 дня отсутствовала дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Следователям Фариза БЕКБАЕВА рассказала, будто поссорилась с родителями и поэтому решила уйти из дома. В то время, пока ее объявили в розыск, школьница, по ее же словам, находилась у знакомого. Подробности истории полицейские пока не разглашают. Стражи порядка продолжают расследовать происшествие. - В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна выяснить, нет ли у школьницы телесных повреждений. Кроме того, будем выяснять психическое состояние ребенка, - сообщили в ДВД области.
пропавшая девочка

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