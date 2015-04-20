В Актобе в отношении пропавшей девочки назначены экспертизы

Полицейские Актобе назначили ряд экспертиз в отношении 14-летней девочки, которая 2 дня отсутствовала дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Следователям Фариза БЕКБАЕВА рассказала, будто поссорилась с родителями и поэтому решила уйти из дома. В то время, пока ее объявили в розыск, школьница, по ее же словам, находилась у знакомого. Подробности истории полицейские пока не разглашают. Стражи порядка продолжают расследовать происшествие. - В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна выяснить, нет ли у школьницы телесных повреждений. Кроме того, будем выяснять п