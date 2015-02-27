Иллюстративное фото с сайта liter.kz Иллюстративное фото с сайта liter.kz Водитель автобуса убил пассажира, у которого не оказалось денег за проезд. Суд квалифицировал преступление как "убийство по неосторожности" и приговорил виновного к трем годам колонии-поселения, сообщает "Экспресс-К". Все произошло 11 июля 2013 года на автобусной остановке. Водитель Арман Мендыгожин, услышав от кондуктора, что 50-летний пассажир не заплатил 55 тенге за проезд, вошел в салон, взял мужчину за грудки и буквально выбросил его на улицу. Пассажир упал и ударился головой о бордюр. Водитель вышел из автобуса, подошел к лежащему на земле мужчине, схватил его за куртку, оттащил в сторону от остановки и бросил, после чего спокойно поехал дальше по маршруту.Спасти жизнь пассажира Жумабека Дуйсенбекова не удалось – в результате падения он получил перелом основания черепа. Арест в зале суда стал полной неожиданностью для Армана Мендыгожина – в ходе судебного разбирательства он так и не признал свою вину. По его словам, он лишь легонько толкнул подвыпившего пассажира. Родственники же погибшего Жумабека Дуйсенбекова посчитали судебный вердикт – три миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда и три года колонии-поселения – слишком мягким.