Актюбинские полицейские задержали автора фашистской свастики

Актюбинские полицейские нашли хулигана, который нарисовал на ограждении вдоль моста фашистскую свастику. Им помогла надпись, которую оставил автор. Оказалось, что «творчество» принадлежит тому самому Диме, который учится в 432 группе Актюбинского технического колледжа. Напомним, автор рисунка оставил рядом с изображением и собственный автограф. 18-летний парень уже признался в содеянном. - Сейчас решается вопрос о принятии процессуального решения в отношении студента, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. - При допросе парень сказал, что