Фото с сайта Tengrinews.kz В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 28 февраля сотрудниками Департамента полиции Актюбинской области при проведении оперативно розыскных мероприятий в городе Актобе задержан осужденный Давутов Дамир Турдалимович 1987 года рождения, который сбежал из следственного изолятора в Алматы. - 15 февраля осужденного Давутова вывели в комнату для свидания на встречу с общественным защитником, и после проведения свидания он попросился в уборное помещение и после укрылся в помещении комнаты для свидания, ожидая темного времени суток. Далее он путем взлома замка дверей проник в актовый зал административного здания, где, сломав металлический замок двери запасного выхода, совершил побег из учреждения, перепрыгнув через забор расположенного напротив административного здания учреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено, что разыскиваемый скрывается в одной из съемных квартир в 11 микрорайоне г.Актобе. Требования сотрудников полиции добровольно сдаться он проигнорировал, в связи с чем были привлечены сотрудники спецподразделения, которые через балкон второго этажа проникли в квартиру и произвели задержание. Также при допросе Давутов сообщил, что после совершения побега он на такси доехал до города Тараз и примерно дней 5 назад на попутках доехал до города Актобе, где далее проживал на съемных квартирах. Осужденный Давутов водворен в ИВС УП г. Актобе. Следует отметить, что мужчина ранее неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.