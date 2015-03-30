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Происшествия

В Актобе «заминировали» ТРК «Мега-Актобе»

Фото с сайта azattyq.org Сразу после того, как в полицию поступил звонок о заложенной бомбе, к ТРК «Мега-Актобе» стянулись следственно-оперативные группы ДВД, взрывотехники подразделения специального назначения «Арлан», сотрудники ДКНБ и ДЧС, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». К счастью, в это время в развлекательном центре оставались лишь несколько посетителей. Их и еще 20 работников ТРК тут же эвакуировали в безопасное место. После чего спецназовцы с применением служебно-розыскных собак проверили каждый сантиметр трехэтажного здания. Однако никаких подозрительных предметов так и не
gorod
В Актобе «заминировали» ТРК «Мега-Актобе»
Фото с сайта azattyq.org
Фото с сайта azattyq.org
Фото с сайта azattyq.org Сразу после того, как в полицию поступил звонок о заложенной бомбе, к ТРК «Мега-Актобе» стянулись следственно-оперативные группы ДВД, взрывотехники подразделения специального назначения «Арлан», сотрудники ДКНБ и ДЧС, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». К счастью, в это время в развлекательном центре оставались лишь несколько посетителей. Их и еще 20 работников ТРК тут же эвакуировали в безопасное место. После чего спецназовцы с применением служебно-розыскных собак проверили каждый сантиметр трехэтажного здания. Однако никаких подозрительных предметов так и не обнаружили. Через час после спецоперации задержали и предполагаемого преступника — 29-летнего жителя Актобе. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. — На допросе подозреваемый признался, что совершил преступление из хулиганских побуждений. В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный развлекательному центру и государству, — рассказал руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. В пресс-службе даже распространили тот самый телефонный звонок, который и поднял по тревоге спецслужбы.
звонок

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