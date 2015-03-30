В Актобе «заминировали» ТРК «Мега-Актобе»

Фото с сайта azattyq.org Сразу после того, как в полицию поступил звонок о заложенной бомбе, к ТРК «Мега-Актобе» стянулись следственно-оперативные группы ДВД, взрывотехники подразделения специального назначения «Арлан», сотрудники ДКНБ и ДЧС, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». К счастью, в это время в развлекательном центре оставались лишь несколько посетителей. Их и еще 20 работников ТРК тут же эвакуировали в безопасное место. После чего спецназовцы с применением служебно-розыскных собак проверили каждый сантиметр трехэтажного здания. Однако никаких подозрительных предметов так и не