В суд Татьяна ЕВСЕВЬЕВА обратилась после того, как ослепла на оба глаза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zrenie1 Окулисты ей сделали операцию, но после этого она и вовсе перестала видеть. Когда по жалобе Татьяны провели проверку, выяснилось, что пациентку не взяли вовремя на диспансерный учет. Из-за потери драгоценного времени она и стала инвалидом. В результате за нерасторопность два врача получили выговоры. Но Татьяна на этом не остановилась и решила взыскать деньги за моральный ущерб: подала иск на медиков и потребовала 10  миллионов тенге за потерянное здоровье. В суде иск женщины удовлетворили частично. Служители Фемиды признали вину окулистов, но сумму ущерба сократили до 500 тысяч тенге. - Я собиралась на эти деньги ехать за границу, чтобы зарубежные врачи вернули мне зрение. А что мне теперь эти полмиллиона? Этих денег не хватит. И кто мне теперь восстановит зрение?! - возмущается Татьяна ЕВСЕВЬЕВА. zrenie2