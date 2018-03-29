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Социум

В Актобе жильцы нового дома жалуются на отсутствие коммуникаций

В Актобе в декабре прошлого года сдали дом по новой госпрограмме «Нурлы Жер», но в квартирах до сих пор нет ни газа, ни электричества, ни воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Речь идет о доме номер 16 в микрорайоне «НурАктобе». Торжественное вручение ключей состоялось еще 1 декабря, как раз в день Первого Президента. Счастливых новоселов поздравлял сам глава региона Бердыбек Сапарбаев. Но каково же было удивление горожан, когда после ухода официальных лиц они узнали, что жить в новых квартирах практически невозможно. - Я уже вчера первый кредит заплатила за эту квартиру, - возмуща
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В Актобе жильцы нового дома жалуются на отсутствие коммуникаций
В Актобе в декабре прошлого года сдали дом по новой госпрограмме «Нурлы Жер», но в квартирах до сих пор нет ни газа, ни электричества, ни воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Речь идет о доме номер 16 в микрорайоне «НурАктобе». Торжественное вручение ключей состоялось еще 1 декабря, как раз в день Первого Президента. Счастливых новоселов поздравлял сам глава региона Бердыбек Сапарбаев. Но каково же было удивление горожан, когда после ухода официальных лиц они узнали, что жить в новых квартирах практически невозможно. - Я уже вчера первый кредит заплатила за эту квартиру, - возмущается жительница г. Актобе Алуа Муханова. – До сих пор не могу вселиться, потому что нет ни газа, ни света, ни воды. Куда мы только не жаловались, а толку нет. Многие ждали эти квартиры долгие годы и копили сбережения на оформление ипотеки по госпрограмме. В отделе строительства городского акимата говорят, что это они не дают разрешение на подключение коммуникаций. Оказывается, чиновники ждут, когда дом полностью будет заселен жильцами. На сегодня договоры с "Жилстройсбербанком" заключили лишь 8 семей. Остальные только оформляют документы. Это, как выяснилось, и является главной причиной. - Получается, даже 50 процентов нет заселения. В связи с этим мы не можем пока подать электричество, газ и воду. Потому что там может быть утечка. А сейчас просто некому смотреть. Получается, там 24 квартиры, а ключи получили только 8 жильцов, остальные квартиры пустые. Сейчас воду подадим, стояк же общий, где то прорвет. Дом новый, потом отвечать, - объясняет заместитель руководителя отдела строительства акимата г. Актобе Нурлан Турумов.
Рената ГАРДИЕВА
дом коммуникации

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