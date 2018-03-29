В Актобе жильцы нового дома жалуются на отсутствие коммуникаций

В Актобе в декабре прошлого года сдали дом по новой госпрограмме «Нурлы Жер», но в квартирах до сих пор нет ни газа, ни электричества, ни воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Речь идет о доме номер 16 в микрорайоне «НурАктобе». Торжественное вручение ключей состоялось еще 1 декабря, как раз в день Первого Президента. Счастливых новоселов поздравлял сам глава региона Бердыбек Сапарбаев. Но каково же было удивление горожан, когда после ухода официальных лиц они узнали, что жить в новых квартирах практически невозможно. - Я уже вчера первый кредит заплатила за эту квартиру, - возмуща