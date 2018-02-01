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Происшествия

В Актобе жители аварийного дома со страхом ждут весны

Двухэтажка, которую еще несколько лет назад признали не пригодной для жилья, превращается в лед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два года назад в одной из квартир по улице Чекалина, 36 произошел пожар. Огонь уничтожил не только жилье виновников, но и верхнюю 2-комнатную квартиру. Там сгорели полы и теперь на кухне огромная дыра, через которую проглядывает первый этаж. - Как сюда вернешься? Если возвращаться, это надо сначала у них на первом этаже перекрывать потолок. Это наш пол, получается. Жилье, нам сказали, не положено, так как мы можем якобы сами позволить. Мол, мужья же работ
gorod
В Актобе жители аварийного дома со страхом ждут весны
Двухэтажка, которую еще несколько лет назад признали не пригодной для жилья, превращается в лед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Два года назад в одной из квартир по улице Чекалина, 36 произошел пожар. Огонь уничтожил не только жилье виновников, но и верхнюю 2-комнатную квартиру. Там сгорели полы и теперь на кухне огромная дыра, через которую проглядывает первый этаж. - Как сюда вернешься? Если возвращаться, это надо сначала у них на первом этаже перекрывать потолок. Это наш пол, получается. Жилье, нам сказали, не положено, так как мы можем якобы сами позволить. Мол, мужья же работают, - говорит Валентина СОБОДИНА. Теперь из зияющих дыр со второго этажа на первый стекает вода из прогнивших труб. Поскольку сами виновники пожара так и не появились после ЧП, квартира пустует и полностью отключена от отопления. Капающая сверху вода в итоге замерзает и превращается в лед. Страдают соседи,  которые все еще продолжают жить в ветхой двухэтажке. Люди  вынуждены замерзать. - Невозможно дома находиться. Я вот через стенку живу, из-за этого льда у меня полы ужасно холодные. У меня четверо внуков. Младшему 2 года, старшему 5. Дети постоянно болеют. В квартире ходим в тапочках, - рассказывает Рая БАКТЫБАЕВА. Теперь люди боятся, что как только потеплеет, глыбы начнут таять и затопят и аварийный дом, что спровоцирует еще большее разрушение. В акимате же просят не паниковать, а набраться терпения. Чиновники обещают в ближайшее время решить, наконец, вопрос с переселением. - Учитывая, что очередность в целом на жилье большая, а дом аварийный, городским акиматом был предложен другой механизм - в рамках государственно-частного партнерства. Будет организовано собрание с жителями, собственниками квартир. И тогда будет решаться вопрос, как будет предоставляться и будет ли предоставляться жилье. Может, выкуп старых и предоставление новых жилых квартир будет, - пояснил руководитель жилищной инспекции акимата Актобе Хайдар ЕРМАХАНОВ.
Рената ГАРДИЕВА
Пожар дом люди

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