В Актобе жители аварийного дома со страхом ждут весны

Двухэтажка, которую еще несколько лет назад признали не пригодной для жилья, превращается в лед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два года назад в одной из квартир по улице Чекалина, 36 произошел пожар. Огонь уничтожил не только жилье виновников, но и верхнюю 2-комнатную квартиру. Там сгорели полы и теперь на кухне огромная дыра, через которую проглядывает первый этаж. - Как сюда вернешься? Если возвращаться, это надо сначала у них на первом этаже перекрывать потолок. Это наш пол, получается. Жилье, нам сказали, не положено, так как мы можем якобы сами позволить. Мол, мужья же работ