В Актюбинской области выявлено свыше 60 человек с судимостью, в том числе осужденные за тяжкие преступления, которые работают в средних школах. Они не только ведут хозяйственно-бытовую деятельность школ, но и трудятся учителями, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника первого управления прокуратуры области Маратбека МИРЗАМУРАТОВА.

Отметим, что в Казахстане лицам с погашенной судимостью, работать в учебных заведениях не запрещено. Однако актюбинские прокуроры выявили, что в одной из школ Хромтауского района на протяжении 5 лет работает учитель физкультуры, устроившийся на работу с непогашенной судимостью за убийство.

- Учитель физкультуры школы Хромтауского района ИМАНГАЛИЕВ 1981 года рождения в 2002 году был осужден за убийство. Приговорен к 9 годам лишения свободы. В 2008 году освобожден условно-досрочно и в этот же год с 1 сентября принят на работу в эту же школу. Следовательно, ко времени поступления на работу, его судимость не была погашена и его не должны были принимать на работу, как того требует закон об образовании, - говорит МИРЗАМУРАТОВ. - В 1988 году районным судом Кызылординской области ТЛЕУБАЕВ 1964 года рождения осужден к 6 годам лишения свободы за изнасилование. Но данное обстоятельство не помешало ему устроиться на работу учителем истории в среднюю школу Мугалжарского района. 25-летний учитель физической культуры школы Уилского района имел судимости за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и за кражи. Этот список можно продолжить, но понятно, что судимости практически у всех сняты, и закон не запрещает им работать в таких организациях.

Прокуратура Актюбинской области намерена через правительство РК инициировать внесение изменений и дополнений в законодательство, регулирующее порядок подбора педагогических кадров в учебные заведения, с целью исключения принятия на работу лиц, имеющих судимости.

По мнению актюбинских прокуроров, люди совершившие тяжкие преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних, не вправе работать учителями.