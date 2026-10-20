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Происшествия Социум

В Актюбинской области родителей подростков оштрафовали из-за негативной надписи на плакате

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Жулдызхан Хасангалиева
В Актюбинской области родителей подростков оштрафовали из-за негативной надписи на плакате
Стоп-кадр из видео ДП Актюбинской области

Во время футбольного матча между командами "Актобе" и "Ордабасы" несовершеннолетние девушки продемонстрировали плакат негативного содержания. Видео с ними появилось в социальных сетях.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, полицейские установили личности девушек и провели с ними профилактическую беседу в присутствии родителей. Девушки осознали, что их поступок был недопустим. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция призывает родителей уделять больше внимания воспитанию детей, разъяснять им правила поведения в общественных местах и напоминать об ответственности за свои поступки.

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