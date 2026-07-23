В Актюбинской области скот пал из-за болезней, заразившись от насекомых

У 51 павшего животного выявлены тейлериоз, пироплазмоз, а в отдельных случаях - лептоспироз.

Сельчане из аулов Шенбертал и Курылыс Иргизского района за считанные дни лишились десятков голов крупного рогатого скота. По данным управления ветеринарии, согласно лабораторным исследованиям, у 51 павшего животного выявлены тейлериоз, пироплазмоз, а в отдельных случаях - лептоспироз.

Тейлериоз и пироплазмоз - паразитарные заболевания, передающиеся через укусы кровососущих клещей. Лептоспироз относится к особо опасным заболеваниям животных, основными природными переносчиками которого являются грызуны.

Ветеринары каждый день обходят дворы сельчан: животных с признаками заболевания изолируют и лечат.

- Принимаются меры по введению ограничительных мероприятий для стабилизации эпизоотической ситуации. Оздоровительные мероприятия будут проводиться силами республиканского противоэпизоотического отряда, - сообщили в управлении ветеринарии.

22 июля в Иргизский район выехали специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, Актюбинской областной территориальной инспекции, а также управления ветеринарии. Они проводят встречи с жителями и разъясняют принимаемые меры, а также призывают владельцев строго соблюдать рекомендации ветврачей: не отпускать скот на вольный выпас и своевременно проводить обработку животных против клещей.

Айман КАРИМ