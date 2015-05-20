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Происшествия

В Актюбинской области массово гибнут сайгаки

Работники Тобыл-Торгайского резервата накануне обнаружили на территории Иргизского заповедника 68 туш краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сначала инспекторы заподозрили, что сайгаки погибли от рук браконьеров. Но при проверке выяснилось, что и ценные рога, и мясо животных не тронуты. Специалистов встревожил вид мертвых животных: у них распухло брюхо. Похоже, что сайгаки, скорее всего, погибли от распространившегося пастереллеза. - В данный момент в Иргизский район выехал заместитель акима области. Создана специальная комиссия. По предварительной версии, причиной
gorod
В Актюбинской области массово гибнут сайгаки
Работники Тобыл-Торгайского резервата накануне обнаружили на территории Иргизского заповедника  68 туш краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Сначала инспекторы заподозрили, что сайгаки погибли от рук браконьеров. Но при проверке выяснилось, что и ценные рога, и мясо животных не тронуты. Специалистов встревожил вид мертвых животных: у них распухло брюхо. Похоже, что сайгаки, скорее всего, погибли от распространившегося пастереллеза. - В данный момент в Иргизский район выехал заместитель акима области. Создана специальная комиссия. По предварительной версии, причиной гибели сайгаков, как и в Костанайской области, может быть пастереллез, - рассказал начальник департамента ЧС Актюбинской области Бауыржан СЫЗДЫКОВ.
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Сайга гибель

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