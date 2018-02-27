В Актюбинской области обнаружили бешенство еще у одной кошки

Опасную болезнь выявили в том же Иргизском районе, где ранее бешенство обнаружили у кошки сельского врача, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Предыдущий случай был зарегистрирован в поселке Курылысь, с 20 февраля там объявили ограничение на двух улицах. Теперь бешенство у кошки выявили в поселке Кутикол. По решению главного госветинспектора Иргизского района и акима Аманкольского сельского округа ограничения установили по улице Е.Игибаева. Как рассказывают местные жители, кошки могли заразиться бешенством от своих диких собратьев. В старину их называли шагылды мысык – кошки, которые в