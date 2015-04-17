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В Актюбинской области пропали двое мужчин

http://www.tonar.su/ Двое братьев отправились на охоту в поселок Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области 11 апреля, но до сих пор от них нет никаких сведений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчины 1959 и 1969 годов рождения выехали в прошлую субботу, 11 апреля. Вместе с ними были еще два человека, которые сейчас активно помогают следствию. Они и сообщили о случившемся в РОВД Айтекебийского района. На месте, где оставались братья, нашли лишь резиновую лодку, сапог и вязаную шапку. Куда могли исчезнуть сами охотники - неизвестно. Уже который день в местности, где произо
gorod
В Актюбинской области пропали двое мужчин
http://www.tonar.su/
http://www.tonar.su/
http://www.tonar.su/ Двое братьев отправились на охоту в поселок Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области 11 апреля, но до сих пор от них нет никаких сведений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчины 1959 и 1969 годов рождения выехали в прошлую субботу, 11 апреля. Вместе с ними были еще два человека, которые сейчас активно помогают следствию. Они и сообщили о случившемся в РОВД Айтекебийского района. На месте, где оставались братья, нашли лишь резиновую лодку, сапог и вязаную шапку. Куда могли исчезнуть сами охотники - неизвестно. Уже который день в местности, где произошло происшествие, ведутся поиски мужчин. Сотрудники ДЧС даже совершают облет на вертолете, но результатов пока нет. Помимо этого, родственников ищут и в реке Иргиз. Водолазы уже не раз опускались на дно, но и это не помогло. Как рассказали в ДВД, поиски затрудняются тем, что из-за талых вод уровень реки значительно поднялся, а сама вода помутнела от грязи. - Поиски не прекращаются. На месте работают и сотрудники полиции, и спасатели, и водолазы. Заведено уголовное дело по факту пропажи людей. Будем продолжать розыскные мероприятия, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН.

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