В Актюбинской области пропали двое мужчин

http://www.tonar.su/ Двое братьев отправились на охоту в поселок Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области 11 апреля, но до сих пор от них нет никаких сведений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчины 1959 и 1969 годов рождения выехали в прошлую субботу, 11 апреля. Вместе с ними были еще два человека, которые сейчас активно помогают следствию. Они и сообщили о случившемся в РОВД Айтекебийского района. На месте, где оставались братья, нашли лишь резиновую лодку, сапог и вязаную шапку. Куда могли исчезнуть сами охотники - неизвестно. Уже который день в местности, где произо