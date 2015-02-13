Родственники умершей 74-летней Жибек КОЖАБЕКОВОЙ не могут попасть в поселок Тасоткель Актюбинской области из-за заносов на дороге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Жибек КОЖАБЕКОВА скончалась сегодня, 13 февраля, после долгой болезни. Родные накануне рассказывали журналистам о том, что не могут отвезти ее в райбольницу, так как дорогу в поселок замело, а местные чиновники не торопились ее расчищать. Но после материала в СМИ в акимате тут же нашли спецтехнику и трассу открыли. И вот сегодня жители Тасоткеля вновь рассказали о том, что остались в снежном плену. - У нас мама скончалась, - говорит дочь погибшей Жайнагуль КОЖАБЕКОВА. - А дороги опять нет. Родственники на трассе стоят, не могут в поселок заехать. Сельский аким в футбол играет, сказал, только завтра займется проблемой. Аким Хромтауского района Аязбай УСМАНГАЛИЕВ заверил, что владеет ситуацией. Чиновник пообещал, что уже через несколько часов трасса в поселок Тасоткель будет расчищена. - Я знаю, что у них горе, - говорит аким Хромтауского района. - Техника туда уже поехала. Дорогу откроют. Ночью снова был буран, поэтому опять замело. Если надо будет, мы и на кладбище поможем им проехать. Напомним, 10 февраля появилась информация о том, что в трех поселках Хромтауского района - Тассае, Тасоткеле и Белкопе - замело дороги. Жители этих населенных пунктов не могут выехать из сел и требуют помощи. По их словам, в местных магазинах уже на исходе продукты, аптеки тоже опустели, а карета скорой помощи просто не может проехать по заметенным сугробами трассам.