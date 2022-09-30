- На ней было установлено газовое оборудование, но хлопка не было, - сообщили в ДЧС.

Фото: ДЧС Актюбинской области Сообщение об этом в службу спасения поступило в 1:16. В частном дворе на улице Целинной в районном центре огонь вспыхнул в летнем домике. Оттуда перешёл на гараж, сгорела Toyota Camry.Всем, кто находился в горящем домике, удалось выйти. Но четверо получили термические ожоги и сейчас находятся в реанимации районной больницы. Состояние их оценивают как тяжёлое. Пожар ликвидировали в 2:15 минуты, причины выясняют. Спасатели вынесли из гаража 50-литровый газовый баллон. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.