В Актюбинской области столкнулись легковое авто и большегруз: скончались два человека

12 марта на автодороге Самара-Шымкент произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 марта водитель автомашины Pontiac-Viva в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с большегрузной автомашиной DAF, стоящей в попутном направлении. В результате ДТП 58-летний водитель и 58-летняя пассажирка автомашины Pontiac скончались на месте происшествия. - Основными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачаст