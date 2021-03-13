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Социум

В Актюбинской области столкнулись легковое авто и большегруз: скончались два человека

12 марта на автодороге Самара-Шымкент произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 марта водитель автомашины Pontiac-Viva в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с большегрузной автомашиной DAF, стоящей в попутном направлении. В результате ДТП 58-летний водитель и 58-летняя пассажирка автомашины Pontiac скончались на месте происшествия. - Основными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачаст
Дана Рахметова
В Актюбинской области столкнулись легковое авто и большегруз: скончались два человека
12 марта на автодороге Самара-Шымкент произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актюбинской области столкнулись легковое авто и большегруз: скончались два человека
В Актюбинской области столкнулись легковое авто и большегруз: скончались два человека
12 марта водитель автомашины Pontiac-Viva в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с большегрузной автомашиной DAF, стоящей в попутном направлении. В результате ДТП 58-летний водитель и 58-летняя пассажирка автомашины Pontiac скончались на месте происшествия. - Основными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачастую зная правила дорожного движения, игнорируют их, превышают установленную скорость движения, не соблюдают интервал движения. Все это приводит к печальным последствиям, - отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов С начала года на дорогах области произошло 96 ДТП, где 12 человек погибли и 135 получили различные телесные повреждения. RNMK6yM98go Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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