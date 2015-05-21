В Актюбинской области стремительно растет число погибших сайгаков

Фото с сайта www.zoopicture.ru За два дня специалисты уже насчитали 1375 туш мертвых животных, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сейчас в Иргизском районе ищут место для захоронения павших краснокнижных животных. Об этом сегодня сообщил заместитель акима Актюбинской области Мухтар Жумагазиев, который лично выезжал в урочище Сункар Кия. По его словам, говорить о причинах массово падежа сайгаков еще преждевременно. В республиканскую лабораторию уже отправили пробы воды, почвы, пастбищных угодий, а также материал павших животных. Результаты исследования, по словам Жумагазиева, будут изв