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Происшествия

В Актюбинской области стремительно растет число погибших сайгаков

Фото с сайта www.zoopicture.ru За два дня специалисты уже насчитали 1375 туш мертвых животных, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сейчас в Иргизском районе ищут место для захоронения павших краснокнижных животных. Об этом сегодня сообщил заместитель акима Актюбинской области Мухтар Жумагазиев, который лично выезжал в урочище Сункар Кия. По его словам, говорить о причинах массово падежа сайгаков еще преждевременно. В республиканскую лабораторию уже отправили пробы воды, почвы, пастбищных угодий, а также материал павших животных. Результаты исследования, по словам Жумагазиева, будут изв
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В Актюбинской области стремительно растет число погибших сайгаков
Фото с сайта www.zoopicture.ru
Фото с сайта www.zoopicture.ru
Фото с сайта www.zoopicture.ru За два дня специалисты уже насчитали 1375 туш мертвых животных, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сейчас в Иргизском районе ищут место для захоронения павших краснокнижных животных. Об этом сегодня сообщил заместитель акима Актюбинской области Мухтар Жумагазиев, который лично выезжал в урочище Сункар Кия. По его словам, говорить о причинах массово падежа сайгаков еще преждевременно. В республиканскую  лабораторию уже отправили пробы воды, почвы, пастбищных угодий, а также материал павших животных. Результаты исследования, по словам Жумагазиева, будут известны не раньше, чем через 10 дней. - Сейчас наша главная задача - организовать захоронение павших животных. Для этих целей задействованы 24 единицы спецтехники и 95 человек, - рассказал заместитель акима Актюбинской области Мухтар Жумагазиев.
Актюбинская область сайгаки

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