Также 22 сентября во время рейда на 965-м километре автодороги Самара-Шымкент в автомобиле LADA Largus были найдены шесть пакетов и два мешка, в которых предположительно находилось мясо сайги.

В комитете лесного хозяйства и животного мира РК , что 21 сентября на территории Иргизского района Актюбинской области в местности Косбармак за браконьерство задержали двух уроженцев Кызылординской области.

— У задержанных изъяли 320 рогов, предположительно сайги, а также две единицы гладкоствольного оружия, — говорится в сообщении комитета лесного хозяйства и животного мира.

22 сентября зафиксирован ещё один факт браконьерства.