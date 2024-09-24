В комитете лесного хозяйства и животного мира РК , что 21 сентября на территории Иргизского района Актюбинской области в местности Косбармак за браконьерство задержали двух уроженцев Кызылординской области.
— У задержанных изъяли 320 рогов, предположительно сайги, а также две единицы гладкоствольного оружия, — говорится в сообщении комитета лесного хозяйства и животного мира.
22 сентября зафиксирован ещё один факт браконьерства.
— При проверке автомобиля на 965-м километре автодороги Самара – Шымкент обнаружено шесть пакетов и два мешка, в которых находилось, предположительно, мясо сайги, – сообщили в комитете.