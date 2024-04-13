Жители села Муратсай Бокейординского района обеспокоены тем, что недалеко от поселка лежат сотни туш сайгаков. Трупы животных оказались и в местном водоёме, где на водопой приходит домашний скот. Люди сетуют, что туши могут стать источником инфекций.

– Вот оно богатство Казахстана, заполнило водохранилище. Не себе, не людям. Их вчера не было, это только за сегодня столько животных. Наверное, они заполнят водоём. Приезжайте на бесплатную сайгу, - говорит автор ролика.

В акимате Бокейординского района сообщили, что в курсе сложившейся ситуации. Сегодня на место были направлены представители местного исполнительного органа.

– Ежегодно в весеннее время сайгаки мигрируют с территории нашего района в Жанибекский район. Там у них проходит окот. Вчера как раз они перебегали через село Муратсай и водохранилище Муратсай. Многих животных затоптали, некоторые утонули. Сейчас мы будем подсчитывать павших животных. Далее совместно с Охотзоопром, санврачами и ветврачами будем ликвидировать туши. Водоем так же будет очищен. После чего специалисты будут брать пробы почвы и воды, - сообщили в районном акимате.

По предварительным подсчетам, погибли около тысячи голов сайгаков.