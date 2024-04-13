Ночью 11 апреля на пульт полиции «102» позвонил мужчина, который сообщил, что в одном из малосемейных общежитий Актобе заложено взрывчатое устройство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в том числе саперы спецподразделения, осмотрели здание. Каких-либо взрывоопасных предметов они не обнаружили. 34-летний лжетеррорист незамедлительно был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался житель того же общежития. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Актюбинской области еще раз напоминает гражданам, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность от штрафа в размере пять тысяч МРП до пяти лет лишения свободы.

С начала года в области зарегистрировано семь фактов заведомо ложного сообщения об акте терроризма, в двух случаях звонили несовершеннолетние.