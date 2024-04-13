И.о. директора РГП "Казводхоз" Рауан Хусаинов рассказал, что вода идет сверху в сторону реки Чаган. Расход воды на данный момент составляет 45 кубов в секунду. Определенная часть воды, которая идет сверху по рекам Чаган и Деркул уходит сверху вниз в реку УРал.

– Если мы сейчас закроем шандоры, то вода не будет стекать вниз и город будет затоплен. Сейчас вода максимально проходит и такое решение приниматься не будет. Есть разговоры, что вода с реки Урал обратно заходит на реку Чаган. Да, на сегодняшний день есть подпор с реки Урал, но инструментальными замерами подтверждено, что течение все-таки идет вниз.

По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге составляет 1180 сантиметров, с утра зафиксирован подъем. В среднем вода из Оренбурга в Уральск будет идти 5-6 дней.