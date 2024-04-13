В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в Уральске задержана группировка, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. У подозреваемых изъяли 540 грамм гашиша.

Организатор группировки создал интернет-магазин в мессенджере Telegram и продавал наркотики через закладчиков.

— Всего с начала года совершено 76 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. В их число входят 13 случаев продажи, три инцидента с хранением наркотиков в крупном размере, 11 ситуаций, связанных с контрабандой наркотических средств, два создания группировки, один случай выращивания растений, содержащих наркотики, и один случай нелегальной рекламы наркотиков, — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Из нелегального продажи было конфисковано 5 килограммов 802 грамма наркотиков и психотропных препаратов. 4 килограмма 449 граммов марихуаны, 575 граммов гашиша и 534 грамма синтетических наркотиков.



