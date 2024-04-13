Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на брифинге в оперативном штабе по ЧС назвал населенные пункты, которые подвергаются риску затопления.

— Как вам известно, река Урал течет к нам с севера на юг. Есть риски подтопления таких населенных пунктов, как Бесикти, Алмалы и Береке. Но мы делаем, все возможное, чтобы этого не произошло. В настоящее время на этих участках ведутся работы по возведению двух защитных линий, — сказал Жасулан Бисембиев.