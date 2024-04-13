В Уилском районе из-за паводка 29 марта объявили ЧС. Здесь затопило несколько сёл, районный центр остался отрезанным от областного. Мост, проложенный через реку, разрушился.

Трогательное видео выписки жены спасателя из роддома разместил ДЧС Актюбинской области. Из-за того, что дорога в село была отрезана водой, молодую маму и малыша пришлось встречать на лодке.

– Супругу в областной центр забрали на вертолете 30 марта. Я даже не знал об этом. Находился в поселке Курманова, занимался спасательными работами, а там ни света, ни связи. Дочь родилась 4 апреля, ее назвали Даной, она второй ребенок в нашей семье, старшему два года. Супруга – студентка,- рассказал глава семейства Аскар.

Аскар Кусайынов много дней из-за паводка работает без выходных, но 12 апреля он вырвался со службы, чтобы встретить дочь и супругу. Из роддома их выписали родственники, привезли на машине до поселка, через реку Аскар перевез их на лодке.

Спасатель рассказал, что с детства мечтал стать пожарным, пришел на службу после армии и университета. Работал в Актобе, потом перевелся в родной Уил, где трудится второй год .

Фарида ЗАРИП