В пресс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что их сотрудники организовали консультации для граждан, чьи дома пострадали от наводнения, по вопросам документации на недвижимость.

— Операторы проверили документы на имущество, которые имелись у пострадавших. Объяснили какие действия необходимо предпринять в случае отсутствия или утери документов. Дали рекомендации гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, о том, как оформить прописку. У некоторых из них нет техпаспорта на дом, у кого-то акта. У некоторых земля зарегистрирована, а дом нет. Мы объясняем как восстановить документы и с чего начать. Сотрудники посещают все эвакуационные пункты, — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, сотрудники ЦОНа передали в эвакуационный пункт продукты питания, чистящие средства и бытовые принадлежности. Волонтеры, активная молодежь и госкорпорация помогают в возведении плотин.