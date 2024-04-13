По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, с 1 апреля по 31 мая на территории области проводится ОПМ «Бекіре-2024». Оно направленно на предупреждение и пресечение фактов незаконного оборота рыбы и их продукции. Так, за 10 дней мероприятия было изъято более 1,5 тонны рыбы.

К примеру, пятого апреля на трассе Уральск –Атырау стражи порядка остановили ВАЗ-2111. В салоне авто были обнаружены девять мешков и один пакет с рыбой частиковых парод, таких как щука, карась, сазан. Общий вес изъятой рыбы составил 234 килограмма.

Шестого апреля на той же трассе, вблизи поселка Чапаево была остановлена автомашина марки «Митсубисси Делика». В машине была рыба частиковых пород общим весом 204 килограмма. При этом каких-либо документов водитель не имел.

Седьмого апреля вблизи села Кушум сотрудники полиции остановили «Фольксваген Шаран». В автомашине были изъяты 206 килограммов рыбы частиковых пород. Выяснилось что житель Уральска находясь на реке Кушум рыбачил незаконно. В автомашине также найдены резиновая лодка и рыболовные сети.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.