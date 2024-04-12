Необычное явление в небе наблюдали на западе Казахстана. Оказалось это ракета

Вечером, 12 апреля, жители Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей начали выкладывать в сети кадры необычного явления в небе. Оказалось, что свидетелями этого стали и жители российских городов Астрахань и Волгоград.

Позже выяснилось, с полигона «Капустин Яр» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Такое сообщение опубликовали на сайте министерства обороны РФ.

– 12 апреля 2024 года с четвертого Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, - говорится в сообщении.

В минобороны РФ так же сообщили, что «полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме».

Ранее издание "Новая газета Европа" писала о том, что ракеты для войны в Украине, Россия использует на арендуемых полигонах в Казахстане. В частности, это полигон Капустин Яр, который базируется в Астраханской области, но зенитные и баллистические ракеты, которые там испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейординском районе.

А ровно год назад, 11 апреля 2023 года, Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.

— Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объёме, — говорится в сообщении министерства обороны России.

В пресс-службе оборонного ведомства РК пояснили, что пуск проводился в плановом порядке по согласованию с казахстанской стороной.