Это ещё одно подтверждение приверженности компании высочайшим стандартам качества и безопасности.

Chevrolet стал одним из лидеров рейтинга надежности по версии JD Power

Легендарный производитель высококачественных автомобилей Chevrolet вошел в тройку лидеров престижного рейтинга надежности JD Power.

JD Power, авторитетное агентство, занимающееся изучением потребительского рынка, ежегодно проводит исследование Vehicle Dependability Study (VDS). В рамках этого исследования анализируется количество проблем, с которыми сталкиваются владельцы новых автомобилей в первые три года эксплуатации.

В 2023 году Chevrolet продемонстрировал значительный прогресс в вопросах надежности, заняв 3-е место в общем рейтинге. Это особенно впечатляет, учитывая, что в исследовании участвовало 33 бренда, а конкуренция на рынке постоянно возрастает.

Надежность – это не просто цифра в рейтинге. Это уверенность в том, что ваш автомобиль не подведет вас в самый неподходящий момент. Это спокойствие за свою безопасность и безопасность своих близких.

Chevrolet – это не просто транспортное средство. Это символ надежности, комфорта и уверенности на дорогах.

Помимо надежности, Chevrolet предлагает своим клиентам:

Широкий выбор моделей на любой вкус и бюджет: от компактных городских автомобилей до мощных внедорожников.

Инновационные технологии, обеспечивающие безопасность, комфорт и удовольствие от вождения.

Развитую сеть дилерских центров по всей стране, где вам всегда помогут с выбором, покупкой и обслуживанием вашего Chevrolet.

Если вы ищете надежный, комфортный и стильный автомобиль, Chevrolet – это ваш выбор.