В Актюбинской области ужесточают карантин

Постановление главного санитарного врача области Нулсулу Беркимбаевой вступит в силу сегодня ночью. Иллюстративное фото из архива "МГ" С 22 марта Актюбинская область из «зеленой» зоны перешла в «желтую» по темпам распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем 23 марта вышло новое постановление главного санврача области Нурсулу Беркимбаевой, которое вступает в силу в 00.00 24 марта. Согласно постановлению, актюбинцам запретили проводить поминки, выставки и корпоративы. Кроме того запрещена работа развлекательных учреждений, а также столовых в школах и вузах. Согласно постановлению запре