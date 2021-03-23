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Социум

В Актюбинской области ужесточают карантин

Постановление главного санитарного врача области Нулсулу Беркимбаевой вступит в силу сегодня ночью. Иллюстративное фото из архива "МГ" С 22 марта Актюбинская область из «зеленой» зоны перешла в «желтую» по темпам распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем 23 марта вышло новое постановление главного санврача области Нурсулу Беркимбаевой, которое вступает в силу в 00.00 24 марта. Согласно постановлению, актюбинцам запретили проводить поминки, выставки и корпоративы. Кроме того запрещена работа развлекательных учреждений, а также столовых в школах и вузах. Согласно постановлению запре
gorod
В Актюбинской области ужесточают карантин
Постановление главного санитарного врача области Нулсулу Беркимбаевой вступит в силу сегодня ночью.
Семь человек скончались от коронавируса в ЗКО
Семь человек скончались от коронавируса в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" С 22 марта Актюбинская область из «зеленой» зоны перешла в «желтую» по темпам распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем 23 марта вышло новое постановление главного санврача области Нурсулу Беркимбаевой, которое вступает в силу в 00.00 24 марта. Согласно постановлению, актюбинцам запретили проводить поминки, выставки и корпоративы. Кроме того запрещена работа развлекательных учреждений, а также столовых в школах и вузах. Согласно постановлению запрещено: - проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, а также семейных, торжественных, праздничных корпоративов, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому; - проведение поминок; - деятельности развлекательных учреждений - работа детских игровых площадок и аттракционов, в закрытых помещениях; - деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп; - работа столовых учебных заведениях; - деятельность банкетных залов; - деятельность саун в воскресные дни. Полный текст постановления можно прочитать здесь. Азамат АКЫЛ
санврач Постановление

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