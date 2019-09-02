Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, за семь месяцев 2019 года в области с участием детей произошло 114 ДТП, в которых погибли 9 детей и 123 получили ранения. - Количество ДТП с участием детей возросло в два раза, погибших и раненых на 80%. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года традиционно с 1 по 30 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей, - сообщили в пресс-службе. - Сотрудники департамента полиции Актюбинской области, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков, среди которых творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции и многое другое. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах. Как отметили в полиции, профилактические акции проведут не только с детьми и их родителями, так и с водителями.• научите ребёнка ориентироваться в условиях города, посёлка, неоднократно показывайте ему, как нужно правильно переходить через проезжую часть; • не оставляйте надолго детей без присмотра; • научите ребёнка правильно выбирать место для игр; • не нарушайте сами ПДД, ведь дети копируют поведение взрослых и без вас они будут вести себя также; • перевозите детей в салоне автомобиля только с применением детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности в зависимости от возраста и роста ребёнка; • находясь на улице с ребенком, постоянно объясняйте ему, что дорога – это источник повышенной опасности. Личным примером показывайте ему правила поведения на проезжей части и никогда не нарушайте сами ПДД в его присутствии.