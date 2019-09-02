Об этом сообщил глава государства 2 сентября во время послания народу Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам Касыма-Жомарта Токаева, к 2024 году число государственных служащих страны будет сокращено на 25%. В 2018 году в  четырех государственных органах в пилотном режиме была запущена новая система оплаты труда административных и государственных служащих. В рамках новой системы оплаты труда предусматривается повышение оплаты труда госслужащих в среднем в 2,3 раза. Если раньше зарплата госслужащего зависела от категории занимаемой должности и стажа работы, то по новой системе оплаты труда заработная плата будет зависеть от функциональных обязанностей каждого служащего. Функциональные обязанности будут являться самым главным документом, который будет влиять на заработную плату госслужащего. Кроме этого, в администрации главы государства создан специальный отдел, который будет следить за качеством рассмотрения государственными органами обращений граждан. – Зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие "глухоты" и закрытости чиновников в центре и на "местах". Поэтому в администрации главы государства создали отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, - сообщил Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что президент также высказался о проведении мирных митингов и акций. – Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов, - заявил глава государства. Решением городского маслихата от 20 апреля 2016 года в Уральске определены пять мест для проведения митингов, собраний, шествий, пикетов и демонстраций. В список вошли площадь имени М.Маметовой, сквер, расположенный по улице Гагарина, 105/3, сквер нефтяников, который находится напротив стадиона имени П.Атояна, сквер имени Г.Курмангалиева, расположенный по улице Карбышева, парк отдыха в поселке Деркул.  