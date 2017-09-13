Иллюстративное фото из архива "МГ" В работе селекторного совещания приняли участие акимы г. Актобе и районов области, руководители ряда местных исполнительных и государственных органов, всех коммунальных предприятий. О ситуации по газо-, водо-, электроснабжению региона проинформировал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дастан Аманов. - Общая протяженность газопроводов в области превышает 6 тысяч километров. Газифицированы все районные центры. До конца текущего года голубым топливом будут снабжены 5 населенных пунктов. Таким образом газом будут обеспечены 87,3% населения, - сообщил Дастан АМАНОВ. Между тем, водопроводной водой сегодня пользуются 90,6% жителей области. Глава региона поручил решить вопрос с водоснабжением сел Нура и Мамыр Иргизского района, жители которых употребляют привозную воду. В целях развития и модернизации систем питьевого водоснабжения в регионе реализуется 10 проектов по программе инфраструктурного развития «Нурлы жол» на общую сумму 2,3 млрд тенге, реализация еще 20 проектов на 3,4 млрд тенге осуществляется в рамках Программы развития регионов до 2020 года. Кроме того, с 2016 по 2020 годы акционерным обществом «Акбулак» за счет грантового финансирования из республиканского, областного бюджетов и кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития будут реконструированы объекты водоснабжения областного центра на общую сумму 3,9 млрд. тенге. Главной проблемой ЖКХ остается изношенность основных фондов. К примеру, изношенность по линиям электропередач составляет 61,5 %. Для решения проблемы Бердыбек Сапарбаев потребовал обеспечить строгий контроль за выполнением коммунальными предприятиями инвестиционных программ. - Если есть инвестиции, почему такая большая изношенность? Повышаете стоимость услуг – повышайте и их качество, - обратился к коммунальщикам Бердыбек Сапарбаев. Глава региона также поручил усилить меры по подготовке к отопительному сезону, сокращению задолженности потребителей за коммунальные услуги и держать под контролем ситуацию с бесхозными сетями. В прошлом году, согласно поручению Бердыбека Сапарбаева, все бесхозные сети были взяты на баланс в коммунальную собственность. Глава области также озвучил ряд поручений, заслушав доклад руководителя управления финансов Гулькасимы Сунтаевой о деятельности 396 субъектов квазигосударственного сектора, в том числе потребовал навести порядок в отчетности предприятий и принять меры по повышению их прибыльности.