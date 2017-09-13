Учебники с рабочими терадями получили пока только ученики первого класса, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Об этом в ходе брифинга в РСК сообщила руководитель управления образования Атырауской области Нурсайле САЙЛАУОВА. По словам спикера, учебники в Атырау закуплены в достаточном колличестве, но придут с некоторым опозданием. - Это произошло не по нашей вине, а по вине самого издательства «Бобек», так как учебники были поздно отданы в печать. На днях пришел первый вагон с книгами, в настоящее время учебники в школах начали раздавать, - сообщила Нурсауле САЙЛАУОВА. К примеру, уже во всю раздают учебники в Технической гимназии г.Атырау. Пока же пособия вместе с рабочими тетрадями получают ученики 1 классов. До сих не в полной мере книгами обеспечены ученики второго и третьего класса. -У нас до сих пор нет учебников, нам каждый день говорят,что вагон с учебниками выехал, то к нам едут два "КамАЗа" с учебниками, пока же вынуждены фотографировать домашние задания на телефон и заниматься по распечаткам. Некоторые родители, не дожидаясь учебников, купили книги на свои деньги, - рассказывает мама одного из учеников 2 класса Рахима КУДАЙБЕРГЕНОВА. По словам Нурсауле САЙЛАУОВОЙ, родителям не стоит устраивать ажиотаж в книжных магазинах, так как учебников хватит на всех, необходимо лишь немного подождать.