Сегодня, 13 сентября, родители учеников 5 и 7 классов собрались в обществе по защите прав потребителей для того, чтобы обсудить новую программу преподавания русского языка в русских школах. Как рассказала мама пятиклассницы Ксения БЕРСАГУРОВА, родители считают учебник по русскому языку для 5 классов неприемлемым для 10-летних детей. - Учебник просто напросто "пуст" и наполнен глупыми заданиями. К примеру, последние два дня мы с ребенком сочиняли стихи - это было задано на дом. Хочу отметить, что не каждый ребенок в таком возрасте может сочинить стих, тем более на тему "Речевой этикет" и "Поведение ребенка в интернете". С 1 по 4 классы нам на каждом родительском собрании классный руководитель говорила, чтобы мы не давали детям пользоваться интернетом, так как там много непроверенной и ненужной для них информации. Однако в этом году школьников застявляют создавать акаунты в социальных сетях. При этом это происходит не на уроках информатики или обществознания, а на уроке русского языка, - пояснила возмущенная мама. В каждом разделе и задании ученикам необходимо пройти по указанной в учебнике ссылке для того, чтобы узнать, что же надо сделать. Родители также отметили, что даже в век инноваций не у всех есть дома интернет, компьютеры и смартфоны. - Конечно, в министерстве считают, что у нас в государстве все продвинутые. Но если посмотреть на отдаленные поселки, то там интернета нет. Тогда как выполнять домашние задания ? Я считаю, что 10-летним детям в интернете делать нечего. Сейчас очень много справочников, книг в печатном издании, есть библиотеки, которые пустые. Сейчас на государственном уровне детей направляют не туда, куда надо. Основная наша претензия к издателям и авторам учебника в том, что они слишком рано детей делают взрослым. Теперь мы, родители СОШ №9, хотим добиться отмены новых учебников, - заявила Ксения БЕРСАГУРОВА. Со слов учителя русского языка школы поселка Асан Ирины ЛАТЫПОВОЙ, учителям сложно сопрягать прежнюю программу преподавания с новой. - Преподавать русский язык детям стало очень тяжело. Во-первых, сократили уроки, во-вторых, занятия ставят 4-5 уроками, когда у детей нет совсем сил, в-третьих, совместить грамматику с новыми темами очень трудно. Сейчас все возмущены учебниками, но ведь это только верхушка айсберга. На самом деле надо говорить о том, что новая реформа - это инструмент, который разрушает наше образование, - заключила Ирина ЛАТЫПОВА. Теперь родители учеников намерены выяснить, являются ли данные учебники по русскому языку пригодными для изучения предмета. Для этого они дадут книги на изучение филологам. А после хотят встретиться с представителями образования для получения ответов на все их вопросы.