Высшая аудиторская палата оценила эффективность мер поддержки предпринимателей.

В Казахстане завершился аудит эффективности мер государственной поддержки бизнеса. Его итоги на пленарном заседании мажилиса озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Проверка охватила не только сами меры поддержки, но и работу социально-предпринимательских корпораций (СПК).

Аудит показала, что в НПП «Атамекен» по программе «Мен кәсіпкер» одни предприниматели получали только консультации, тогда как другим дополнительно организовывали обучение, участие в выставках и разработку бизнес-планов. В проект «Деловые связи» допускались участники, не соответствующие установленным критериям. Также были зафиксированы случаи предоставления господдержки компаниям с низким кредитным рейтингом и проектам, не отвечающим условиям льготного финансирования.

По словам Смаилова, данные министерства нацэкономики по объёмам господдержки занижены как минимум в два раза. По оценке Высшей аудиторской палаты (ВАП), за шесть лет бизнес получил около 4,5 триллиона тенге поддержки без учёта налоговых льгот. Почти 90% этих средств приходится на пять основных инструментов: субсидирование кредитов, госзакупки с гарантированным объёмом, а также кредитование и лизинг.

Алихан Смаилов также отметил, что недостаточная координация между ведомствами приводит к тому, что некоторые операторы вводят собственные правила. В результате для бизнеса появляются дополнительные требования, а принципы равного и прозрачного доступа к господдержке нарушаются.