В годовщину авиапроисшествия Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточные результаты расследования.

Как сообщили в Минтранс РК, комплексная экспертиза, включающая трасологические, баллистические, взрывотехнические и пожарные исследования, не выявила следов взрывчатых веществ. На трёх кислородных баллонах, представленных для анализа, признаков взрыва также не обнаружено.

При этом эксперты установили, что повреждения воздушного судна могли быть вызваны поражающими элементами боевой части, однако определить их принадлежность пока не удалось. Кроме того, на трубке гидравлической системы №2 зафиксированы повреждения, образовавшиеся в результате разрыва металла при соприкосновении с твёрдыми предметами. Сквозные дефекты, по данным исследования, могли быть вызваны металлическими фрагментами из сплавов на основе железа.

В Министерстве транспорта отметили, что комиссия продолжает работу и ожидает завершения исследования кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также подготовки отчёта рабочей группы по анализу рисков при выполнении полётов над зонами конфликтов или вблизи них.

— Комиссия придерживается взвешенной позиции, все выводы будут объективными и основанными исключительно на фактах. Окончательный отчёт будет опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Приложением 13 ИКАО целью расследования является предотвращение подобных авиационных происшествий в будущем, а не установление чьей-либо вины. Наряду с работой комиссии продолжается уголовное расследование, проводимое правоохранительными органами Казахстана.