Самому старому мосту 65 лет.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, на дорогах области насчитывается 36 мостов. По результатам обследования в регионе нет аварийных путепроводов. Однако большинство мостов построены в 1968–1970 годах и нуждаются в ремонте. В удовлетворительном состоянии находятся шесть мостов, в хорошем один.

В 2020 году капремонт проводили на мосту реки Быковка, Ембулатовка и Рубежка на дороге Уральск–Кирсаново. В 2025 году завершён ремонт моста через реку Деркул на автодороге Переметное–Большой Чаган. Общая стоимость этих работ составила 1 миллиард 351 миллион 508 тысяч тенге.

Также проведена реконструкция моста через реку Аралтобе и продолжается капремонт моста через реку Солянка. Разработаны проекты реконструкции двух мостов через реку Чижа на дороге районного значения Таскала–Аккурай–Болашак–граница РФ.

Строительство новых мостов планируется:

Через реку Утва на дороге Ардак–Актау (км 58–60, Шынгырлауский район)

Через реку Калдыгайты (Каратобинский район)

Через реку Жаксыбай у посёлка Коржын (Каратобинский район)

Для реализации этих проектов управление направило заявку на выделение средств из Республиканского бюджета.