Согласно данным РГП «Казгидромет», в субботу, 27 декабря, в Уральске ожидается холодная и преимущественно облачная погода. Днём столбики термометров покажут примерно –12…–17 °C, а ночью температура может опуститься до –20…–25 °C. Ветер умеренный.

В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду с вероятностью осадков в виде снега и снега с дождём. Днём температура ожидается около –1…+1 °C, ночью — в пределах –3…–5 °C.

Для Актау прогнозируется облачно с осадками, возможны снег и дождь. Днём температура воздуха будет колебаться около 0…+3 °C, ночью — около –1…+1 °C.

В Актобе ожидается морозная и облачная погода с возможным снегом. Днём будет морозно — примерно –10…–15 °C, ночью воздух охладится до –18…–23 °C.