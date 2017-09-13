Фото очевидца Со слов очевидцев, пожарная машина ехала по улице Алмазова и поворачивала на улицу Тайманова, однако из-за того, что не вписалась в поворот, машина перевернулась. - Машина повернула по маленькому радиусу и не вписалась в поворот, - отметили очевидцы. Стоит отметить, что пожарные вызывать сотрудников полиции на место ДТП не стали и своими силами поставили машину на колеса. Однако прибывшие полицейские дознаватели все-таки зарегистрировали произошедшее как дорожно-транспортное происшествие. На место аварии прибыло около 30 человек личного состава службы пожаротушения и 3 единицы техники. Кроме того, на данном участке дороги перекрыто движение. Причем прибывшие пожарные смывают мусор с дороги.