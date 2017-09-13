Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области, аким Макатского сельского округа Атырауской Жанболат ЖУНУСОВ путем мошенничества получил денежные средства от жителей города Атырау на общую сумму 15,7 млн тенге за оказание содействия в получении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По данному факту департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области было проведено досудебное расследование. - Приговором Атырауского городского суда Жанболат ЖУНУСОВ осужден к 7 годам лишения свободы. У подсудимого решением суда будет конфисковано имущество, добытое заведомо незаконным путем, - сообщили в департаменте национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.