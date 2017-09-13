Состязание прошло на берегу пруда «Гремячий», арендуемого предпринимателем Михаилом МАРЧЕНКО. Следует отметить, что такое необычное соревнование у нас проходит впервые, при этом помериться силами с другими рыбаками-любителями и похвастаться своим уловом нашлось немало желающих. - Я часто принимаю участие в таких соревнованиях, они способствуют общению, а также привлечению молодежи к такому интересному и полезному занятию, как рыбная ловля, помогают воспитывать у будущего поколения ответственность за сохранность нашей экологии, - поделился один из участников соревнований Сергей ЗАЛАТА.Идея провести необычное состязание принадлежит рыбакам-любителям из областного общества рыболовов «Қорғаушы». - Соревнование проходило в течение трех дней, в нем приняли участие семь команд, причем среди них были супружеские пары. Все участники прониклись состязательным духом и получили заряд бодрости на свежем воздухе. Хочу заметить, что улов участников после взвешивания выпускался обратно в воду, так как цель нашего соревнования - показать, прежде всего, необходимость в бережном отношении к природе и ее богатству, приучить наших природопользователей не только брать, но и отдавать, - пояснил председатель областного общества рыболовов «Қорғаушы» Валерий САВОСЬКИН. - Карпфишинг давно стал популярным в Европе и других странах, где очень трепетно относятся к сохранению природы и ее ресурсов. И мы решили, что в нашей области пора завести новые традиции рыболовства, то есть ты поймал рыбу, получил удовольствие от рыбалки и приз за свой успех и не навредил природе – отпустил на волю свой улов. Это замечательное событие посетил глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ, который отметил, что карпфишинг послужит хорошим примером для людей разного поколения, как вид здорового образа жизни. - Более 40 водоемов в нашей области закреплены на договорной основе за природопользователями, которые обязаны, в первую очередь, облагораживать и зарыблять наши пруды и озера, не допускать браконьерства. Мы должны помнить сами и учить наших детей, что нужно не только получать дары нашей матушки-природы, но и восполнять, а также сохранять природное богатство. Очень радует, что такие энтузиасты и общественные деятели, как члены областного общества рыбаков «Қорғаушы», природопользователь Михаил МАРЧЕНКО и участники сегодняшнего карпфишинга своими благими делами и своим примером вносят внушительный вклад в сохранность природного богатства нашей области и экологическое воспитание молодого поколения, - отметил Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ. К тому же в жизни любителей-рыболовов нашей области произошло еще одно немаловажное событие. Между областным обществом рыболовов«Қорғаушы», управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, Западно-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службой департамента внутренних дел ЗКО было заключено соглашение, благодаря которому будет проводиться совместная работа по сохранности водоемов нашей области. - В рамках такого меморандума мы будем оказывать нашим рыбинспекторам посильную помощь в организации рейдов. Данное соглашение позволит контролировать экологию водоемов, следить за рациональным использованием рыбных ресурсов и добросовестной работой природопользователей в отношении благоустройства рек, прудов и озер, - поделился Валерий САВОСЬКИН. - Есть большие проблемы, на наш взгляд, с зарыблением и аэрацией зимой. Теперь наше общество будет принимать активное участие в мероприятиях по улучшению и оздоровлению водоемов. А также члены нашего общества будут прилагать все усилия по борьбе с продажей рыболовных сетей из мононити, которые из–за своей дешевизны бросают и оставляют в водоемах. А те, в свою очередь, делают свое пагубное дело – уничтожают рыбу, не говоря уже об электроудочках и других варварских средствах ловли рыбы. И в случае браконьерства и нерадивого отношения природопользователей к вверенным водоемам мы будем действовать решительно.Участники получили огромное удовольствие и массу приятных впечатлений от соревновательного азарта и отдыха, даже несмотря на ветреную и холодную погоду. Особо хочется отметить слабый пол, спутницы жизни стойко поддерживали своих мужчин на протяжении всего соревнования. Но побеждает сильнейший! После окончания состязаний были подведены итоги, места первенства распределялись по массе общего улова команд. Первое место заняла команда «Қорғаушы» - Мой отец был заядлым рыбаком и привил мне огромную любовь к замечательному занятию – рыбной ловле. Хочу поблагодарить наших организаторов этого соревнования за прекрасный отдых и отличное настроение, которое мы получили, участвуя в карпфишинге. Тем более, никак не ожидал, что мы займем первое место, - поделился радостью призер первого места Валерий РУДЕР. Кубок за улов самого большого карпа получил Сергей НИКИТИН из команды «Уральские казаки». - Рыбалку я полюбил еще в детском возрасте. Это занятие нравится не только мне, но и моей семье. В выходные частенько выезжаю с супругой и детьми сюда на рыбалку. Услышав о соревнованиях по карпфшингу, я решил поучаствовать, ко мне также присоединилась моя супруга. Нашей команде крупно повезло, мне удалось выловить самого большого карпа, - рассказал глава команды «Уральские казаки» Сергей НИКИТИН. Второе место заняла команда «Westkarp» и третье место заняла команда «Aksai Feeder Team AFT ». Все призеры были отмечены почетными грамотами, кубками и ценными подарками от генерального спонсора-магазина «Турист», а также от другого спонсора - магазина «Дикий запад».Любое соревнование невозможно провести без спонсорской помощи. Огромную помощь в проведении первого карпифишинга оказали меценаты нашей области. - Особо хотим поблагодарить предпринимателя Михаила МАРЧЕНКО, который с огромным удовольствием предоставил место для проведения карпфишинга. Это один из лучших природопользователей нашей области, который за семь лет из почти обмелевшего пруда смог воссоздать жемчужину природного богатства нашего края, сумел и продолжает воссоздавать популяцию ценных рыбных пород, таких как карп, толстолобик, белый амур и других, разводя мальков в питомнике, - сказал организатор соревнования Валерий САВОСЬКИН. - Также поддержал проведение соревнования генеральный спонсор – магазин «Турист». Посетив этот магазин, наши рыболовы и охотники смогут выбрать любое снаряжение, а также при покупке им всегда посоветуют, помогут выбрать и прекрасно обслужат сотрудники магазина. Еще мы благодарим и другого спонсора – магазин «Дикий запад», где представлен широкий выбор товаров для рыбной ловли, охоты и туризма. По словам председателя областного общества рыболовов «Қорғаушы» Валерия САВОСЬКИНА, такие соревнования будут и в дальнейшем проводиться у нас в области. - Цели и задачи, которые мы ставим перед собой, – это защита рыбных ресурсов водоемов нашей области и защита интересов простых рыбаков–любителей. Мы хотим донести до всех рыбаков, что совместно мы сможем отстоять наши интересы в рамках правового поля, и предлагаем вступать в ряды нашего общественного объединения, - сказал Валерий САВОСЬКИН. - Со временем появится официальный сайт Западно–Казахстанского областного спортивно–рыболовного общества «Қорғаушы», где желающие могут оставлять свои жалобы и вносить предложения по благоустройству водоемов. А также в планах общества – проведение и других спортивно–рыболовных мероприятий с целью привлечения населения к здоровому образу жизни и агитации сохранности природных ресурсов нашей области.