Депутат фракции «Народные коммунисты» А. Конуров

Депутатский запрос Уважаемый Елжан Амантаевич!

Согласно Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы, проводится горизонтальная и вертикальная интеграции. Разработчики считают, что это позволит повысить преемственность, полноту и качество услуг, управляемость и эффективность. К депутатам фракции «Народные коммунисты»обращаются граждане, которых волнует процесс вертикальной интеграции - слияние областных и районных противотуберкулезных диспансеров. Обращения содержат множество вопросов и обеспокоенность эпидемиологической ситуацией. В этой связи просим представить ответы на следующие вопросы: 1) Как проходит процесс интеграции? Какие результаты уже получены? 2) Выявлены ли отрицательные моменты данной интеграции? 3) Как проводится информирование населения о вертикальной интеграции противотуберкулезных диспансеров? 4) Каким образом теперь изменятся план и периоды лечения туберкулезных больных? 5) Каким образом планируется использовать средства, которые будут сэкономлены в результате интеграции? Дополнительно просим предоставить по каждому из регионов Казахстана динамику заболеваемости туберкулезом за 2015-2017 гг.

С уважением, Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков