В администрация школы №21 заявляют, что далеко не все школьные принадлежности должна покупать школа малообеспеченным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В СОШ №21 учатся трое детей Вероники ЗАИКА, о которой корреспонденты "МГ" писали 4 сентября. Многодетная мама не отправила детей на занятия, так как у них не было канцтоваров и рюкзаков. - В СОШ №21 запланировано ежегодное проведение благотворительного марафона, в рамках которого детям из малообеспеченных семей оказывают материальную помощь из фонда всеобуча, а также за счет спонсоров. В этом году детям к новому учебному году выданы рюкзаки, канцтовары и школьные формы. Так, например, детям Вероники ЗАИКИ Николаю и Регине ИСКАЛИЕВЫМ из фонда всеобуча были куплены школьные формы, из фонда попечительского совета - рюкзаки и канцелярские товары. Кроме того, спонсором школы детям Искалиевым приобретены  спортивные костюмы. На летних каникулах дети отдыхали бесплатно в лагере «Атамекен» и в пришкольном лагере. Также в течение учебного года дети бесплатно питаются в школьной столовой, - пояснили в СОШ №21. Администрация школы отмечает, что школа, родительский комитет, попечительский совет и фонд всеобуч оказывают большую материальную помощь детям из малообеспеченных семей, хотя ответственность собрать ребенка в школу ложится на плечи каждого родителя. Семья заранее должна позаботиться о том, в чем их ребенок пойдет в школу. Напомним, многодетная мама, проживающая вместе с детьми и мужем на дачах, не смогла отправить детей в школу из-за трудного финансового положения. Школа, где учатся дети, выдала школьную форму. Однако мама заявила, что школа обещала и были обязаны купить портфели и прочие школьные принадлежности ее детям.