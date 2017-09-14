Фото автомобиля с трупами собак шокировал жителей г.Кульсары Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото автомобиля, багажник которого набит трупами собак, было опубликовано в одном из автомобильных сообществ. Судя по снимку, отстреленных животных перевозят по городу средь бела дня да еще и в открытом виде. По словам местных жителей, комментирующих данное фото, автомобиль белого цвета марки "Жигули" разъезжает по городу уже несколько дней, причем отстреливают не только бродячих собак, но и домашних псов. - Автомобиль подъехал к нашему дому и застрелил домашнего дворового пса прямо на глазах у нашего годовалого сына. Если бы мальчик играл рядом с собакой, они ведь могли задеть и его. Теперь мы остались без сторожа, труп собаки пришлось закопать, - пишет возмущенная @___karlygash. Однако нашлись и те, кто отстрел собак в городе полностью поддерживает, так как бродячие псы уже стали настоящей угрозой местной детворе. - Правильно делают, нужно всех бродячих псов перестрелять, из-за них дети поздно возвращаются из школы, обходят улицы, где они гуляют, боясь быть покусанными, - пишет kenzhkalimakatya327 Напомним, что в апреле текущего года в Атырау отстрел собак также производился днем на глазах у людей, что вызвало не мало критики и нареканий со стороны местных жителей. Камилла МАЛИК  