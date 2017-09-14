Родственники сгоревшего заживо сельского акима Батырбека Бирлепесова заявили, что в его смерти виновато руководство района, сообщает КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам родственников, начальство знало о степных пожарах, но помощь прислали уже после того, как стали гибнуть люди. Стихия в итоге унесла жизни троих человек. Родственники погибшего акима заявляют, что у них есть любительское видео, где снято как жители аула во главе с акимом Батырбеком Бирлепесовым пытаются справиться со стихией самодельными хлопушками. Тогда как степь горит словно спичка: сильно и быстро. Родные 41-летнего чиновника теперь заявляют, что он постоянно просил прислать подмогу. - Он снова и снова звонил в районный акимат. Они говорили: «Справляйтесь своими силами, сами тушите». А ведь они знали о пожаре, могли бы отправить 5-6 тракторов. Есть рядом с селом крупные крестьянские хозяйства, можно было у них попросить временно технику, - рассказывает брат погибшего акима Кенжегали Кушанов. Неделю назад в селе Сулуколь погибли три человека. Сельский аким Батырбек Бирлепесов сгорел заживо, учитель Жолдыбек Абсаломов и охранник школы Жомарт Смаилов скончались в больнице. Все трое были в составе народной дружины. Родственники погибшего чиновника не отрицают, что помощь пришла. Но было уже поздно. - Помощь появилась после их смерти. И то огонь утих после дождя, а пожарные приехали без воды. Потом говорили, что санавиацию послали за пострадавшими. Не было никакой санавиации, - заявил Кенжегали Кушанов. В департаменте по ЧС соболезнуют родным погибших. Но все обвинения отрицают. Уверяют, что спасатели не оставляли сельчан наедине со стихией. Дежурили круглосуточно, тем более что очагов возгорания в Айтекебийском районе было целых семь. - На всех этих степных загораниях работали наши районные подразделения. Там, получается, у нас в районных подразделениях в первый день выходили 9 человек с двумя единицами техники, потом нарастили до 15 единиц личного состава, - сообщил начальник ДЧС по Актюбинской области Бауыржан Сыздыков. В районной администрации уверяют, что стихия была настолько масштабной, что на месте никто из чиновников не сидел. Они, мол, организовывали работу добровольцев. Поэтому просят родственников погибшего акима отнестись к их работе с пониманием. - Подготовили хлопушки из резины. Я сам, к примеру, находился в селе Айке на пожаре, там связи нет, был недоступен. Но у всех всё было, - говорит заместитель акима Айтекебийского района Темирбек Рахметов. В то время, когда в Сулуколе полыхала вся степь, кроме этих троих, погиб ещё один человек, но уже в соседнем ауле. Ситуация была аналогичной, работник крестьянского хозяйства тоже пытался самостоятельно потушить огонь. Такая же трагедия произошла и в Темирском районе. Погиб один человек, ещё один сейчас с ожогами находится в больнице. Во всех этих пожарах теперь разбирается специальная комиссия. Они пытаются выяснить: можно ли было избежать жертв.